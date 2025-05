Riaperta Via Orologi a Buonacompra: conclusi i lavori di manutenzione straordinaria

È ufficialmente riaperta al traffico Via Orologi, nella frazione di Buonacompra, a seguito del completamento dei lavori di manutenzione straordinaria, finanziati dall’Amministrazione Accorsi. Gli interventi hanno riguardato la messa in sicurezza e il ripristino della sede stradale, da tempo interdetta alla circolazione per motivi di dissesto.



“Con questa riapertura – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Rossano Bozzoli – manteniamo un impegno importante verso i cittadini di Buonacompra e non solo. Restituiamo piena funzionalità a una strada strategica per la mobilità locale, con un’infrastruttura rinnovata e più sicura. Come promesso, abbiamo raggiunto l’obiettivo di riaprire Via Orologi prima dell’avvio dei lavori sul ponte di Casumaro, chiudendo così un capitolo aperto da tempo, ben prima del nostro insediamento.”

