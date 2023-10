Riapre il cinema Don Zucchini di Cento

Venerdì 6 ottobre il cinema Don Zucchini di Cento riaprirà le sue porte agli spettatori. Tante le novità che caratterizzeranno questa nuova stagione.

Sabato 7 alle 18.30, per celebrare insieme alla cittadinanza l’avvenuta riapertura, i volontari del cinema offriranno un aperitivo in collaborazione con Da Tè – Sala da tè solidale.

Il film scelto per questo primo fine settimana di proiezioni è il campione di incassi Barbie; nella terza pellicola della regista Greta Gerwig la famosa bambola e Ken vengono in contatto con il mondo reale, dando vita ad una serie di esilaranti gag, che non dimenticano però di trasmettere un messaggio fondamentale. Brani musicali e performance dei protagonisti sono già cult.

Un’importante novità riguarda le serate di apertura: da quest’anno i film verranno proiettati dal venerdì al lunedì seguente. Il film Barbie sarà proposto in questi giorni:

venerdì 6 ottobre ore 21:00;

sabato 7 ottobre ore 21:00;

domenica 8 ottobre ore 16:00 e ore 21:00;

lunedì 9 ottobre ore 21:00 (in versione originale con sottotitoli in italiano).

Ricordiamo i prezzi dei biglietti:

– 6€ intero;

– 4€ ridotto (minorenni, studenti e over 65).

Di seguito i prezzi degli abbonamenti, ciascuno valido per 5 ingressi.

– 25€ intero;

– 18€ ridotto (minorenni, studenti e over 65).

Cogliamo inoltre l’occasione per preannunciarvi alcuni dei prossimi film in programmazione:

– Il più bel secolo della mia vita, di Alessandro Bardani. Con Valerio Lundini e Sergio Castellitto. Dal 13 al 16 ottobre;

– Assassinio a Venezia, di Kenneth Branagh. Con Kenneth Branagh, Jamie Dornan, Michelle Yeoh e Riccardo Scamarcio. Dal 20 al 23 ottobre;

– Io Capitano, di Matteo Garrone. Con Seydou Sarr e Moustapha Fall. Premiato con il Leone d’Argento alla “miglior regia” e con il Premio Mastroianni al Festival di Venezia. Dal 27 al 30 ottobre;

– Asteroid City, di Wes Anderson. Con Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Margot Robbie, Tom Hanks e tanti altri. Dal 3 al 6 novembre;

– Guercino. Uno su Cento, di Giulia Giapponesi. Documentario incentrato sulla figura più celebre della storia centese: il Guercino. Dal 24 al 27 novembre.

