“Rinnovare gli ascensori all’ospedale di Cento” l’Azienda precisa che …

I due ascensori di Cento citati nell’articolo risultano più frequentemente soggetti a guasti perché sono attivi da diversi anni e, purtroppo, reperire componentistica di impianti non più in produzione comporta notoriamente delle tempistiche di ripristino più elevate.

Va tuttavia rimarcato che l’Azienda si avvale di un appalto di manutenzione con ditte specializzate che intervengono tempestivamente in caso di guasti oltre ad effettuare una costante manutenzione, grazie alla quale sui 14 ascensori dei quali l’Ospedale di Cento dispone, soltanto uno è attualmente fuori servizio in attesa di riparazione.

Va inoltre evidenziato che tutti gli ascensori sono soggetti, oltre che a regolari manutenzioni, alle verifiche biennali ai sensi del DPR del 30 aprile 1999 n. 162, eseguite ad opera di organismo abilitato che ne attesta i requisiti di funzionalità e sicurezza.

Sul tema, più in generale, degli investimenti sull’ospedale di Cento, si coglie l’occasione per ribadire quanto segue.

Dopo lavori per complessivi 360mila euro effettuati su Pronto soccorso e degenze, è in corso di progettazione un intervento dedicato al miglioramento delle strutture del corpo F del Presidio, che sarà finanziato in parte dalla Regione Emilia Romagna (fondi LR 16/2012) ed in parte con finanziamenti aziendali (complessivamente € 3.830.000,00 di euro); il progetto sarà completato nel secondo semestre del 2023 ed a seguire si procederà con l’affidamento dei lavori e con l’apertura del cantiere.

Si aggiunge, infine, l’Accordo di programma per la riqualificazione generale dell’Ospedale, che contempla investimenti per circa 7 milioni di euro.

