RIORGANIZZAZIONE EMERGENZA: VALUTEREMO I RISULTATI CONCRETI SULLE CONDIZIONI DI LAVORO DI MEDICI E SANITARI.

ANAAOASSOMEDeCIMO-FESMED invitano a frenare facili e prematuri entusiasmi verso la riforma oggi presentata presso ’Aula Magna dell’Ospedale Maggiore di Bologna per la riorganizzazione della Reted ell’Emergenza-Urgenza regionale, sull’efficacia della quale restano aperti legittimi interrogativi.

Le scriventi Associazioni Sindacali della Dirigenza Medica e Sanitaria, in particolare si riservano di valutare i risultati concreti nel miglioramento delle condizioni di lavoro dei medici dell’urgenza, auspicando che la riforma non si trasformi invece come un potenziamento dell’offerta sanitaria territoriale, con un incremento di carichi di lavoro indiretti sul personale ed economici sulle aziende ospedaliere, che sarebbero ad oggi insostenibili.

Per ANAAO ASSOMED Segreteria IRCCS AOU Policlinico S.Orsola, S. Ferrari

PerANAAOASSOMEDSegreteriaAUSLdiBologna,F.S.Sorrentino

Per CIMO FESMED Segreteria AUSL di Bologna – Segreteria Regionale ER, L. Spinardi

