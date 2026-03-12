Risposta dell’Ufficio Elettorale del Comune di Cento alla segnalazione del Consigliere Guaraldi in merito alla violazione della par condicio negli spazi elettorali

In merito alla segnalazione del Consigliere Guaraldi, inviata all’Ufficio Elettorale del Comune di Cento e alla Prefettura di Ferrara, ad oggetto “Segnalazione violazione della par condicio negli spazi elettorali Referendum 22 e 23 marzo nel Comune di Cento (FE)”, si trasmette di seguito la risposta inviata dall’Ufficio Elettorale, per fornire i necessari chiarimenti circa le modalità di disposizione degli spazi per le affissioni elettorali, precisando che la situazione descritta non configura alcuna violazione del principio di parità di trattamento (par condicio).

La scelta di utilizzare plance bifacciali risponde a oggettive e improrogabili esigenze tecniche ed economiche. In primo luogo, l’Amministrazione ha dovuto adottare una strategia di razionalizzazione della spesa pubblica, resa necessaria da rimborsi governativi per le spese elettorali sempre più esigui, che non risultano più sufficienti a coprire integralmente gli oneri logistici di installazione e allestimento.



In secondo luogo, l’impiego di supporti bifacciali è stato indispensabile per far fronte alla limitatezza degli spazi idonei in numerosi punti del territorio, specialmente nelle frazioni. In tali contesti, un allineamento esclusivamente orizzontale di tutte le sezioni risulterebbe incompatibile con la viabilità e la sicurezza stradale, oltre che fisicamente impossibile per mancanza di metratura adeguata.



L’Ufficio Elettorale ha ricordato che tale predisposizione delle plance è stata adottata negli anni come prassi consolidata in tutte le tipologie di consultazioni elettorali (Amministrative, Politiche, Regionali, Europee e Referendum) senza riscontrare criticità dalle parti interessate.



Si è precisato, inoltre, che l’assegnazione delle posizioni è avvenuta rigorosamente in base all’ordine di presentazione delle domande, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la materia referendaria. Tale procedura garantisce l’assoluta trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa: l’occupazione di uno spazio sul fronte o sul retro della plancia è dunque esclusivamente l’esito di un criterio cronologico oggettivo applicato a una struttura tecnica resa necessaria dai vincoli sopra esposti.



Si è assicurato, infine, che il posizionamento delle plance è stato studiato per consentire il transito e la visibilità su entrambi i fronti, che variano a seconda della posizione, tutelando così il diritto di informazione di ogni forza politica verso l’elettorato. Se una plancia presa singolarmente conferisce maggiore risalto alla parte frontale, complessivamente le tredici plance ubicate sul territorio, garantiscono la medesima visibilità a tutte le forze politiche assegnatarie di spazi.”

