Ristori…accolta la richiesta di Ascom per via Mazzini – ad ARGENTA

Da domani (16.11) riapre ufficialmente via Mazzini ad Argenta: al posto delle transenne arriveranno i banchi del mercato settimanale. Nel corso dell’incontro ieri (14.11) in Comune sono arrivate anche altre fiduciose indicazioni: “II sindaco Baldini – anticipa Alessandro Draperis, presidente della locale delegazione Ascom ad Argenta – ci ha fornito, a preambolo della riunione, le prime rassicurazioni sul fatto che le attività di vicinato che insistono su via Mazzini potranno avere ristori per il disagio, inevitabile, subito a causa dei lavori del cantiere appena concluso. Una richiesta di contributi che avevamo inoltrato come Ascom, all’incirca a metà ottobre, quando era stato aperto il cantiere, raccogliendo le istanze degli operatori della via”. I meccanismi operativi di conteggio ed erogazione verranno poi definiti nelle prossime settimane dal confronto tra l’Amministrazione comunale e le stesse Associazioni di categoria “Si tratta di una prima indicazione importante fornita dal primo cittadino – chiude Draperis – e che va nella direzione di fornire una boccata d’ossigeno al comparto commerciale del centro storico argentano, nell’ottica di una indispensabile collaborazione tra Pubblico e Privato”

Alessandro Draperis

