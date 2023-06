Ritorna a Cento lo Street Food: 3 giorni dedicati al buon cibo ed alla musica

OGGETTO: STREET FOOD CENTO 2023

Ritorna a Cento lo Street Food – rassegna del cibo da strada organizzato dalla nostra Associazione, con il Patrocinio

dell’Amministrazione Comunale e la Segreteria Organizzativa de l’Accento S.r.l.

Il format, giunto alla 4° edizione, ritorna nella vecchia collocazione di C.so del Guercino a partire dall’incrocio con Viale Bonzagni

fino ad arrivare a Piazza Cardinal Lambertini.

Daniele Rubino, Presidente dell’Associazione afferma: “dopo il posizionamento dello scorso anno in Piazza del Guercino,

ritorniamo ad animare il tratto del Corso che ci ha accolto fin dalla prima edizione – lo Street Food è un evento davvero

coinvolgente e capace, in questi anni, di portare nella nostra città migliaia di persone. Pro Loco Cento è davvero

orgogliosa di poterlo realizzare e ringrazia l’Amministrazione Comunale per la concessione del Patrocinio del Comune

di Cento”.

Saranno 3 giorni dedicati al buon cibo ed alla muisica consumati e vissuti in strada “ da Venerdì 30 Giugno a Domenica 2

Luglio – prosegue il Presidente- saranno oltre 10 le offerte gastonomiche, di alto livello, capaci di esprimere anche gusti

e sapori non solo della tradizione italiana”…se la gastronomia la farà da padrona, fino a domenica 2 Luglio, non di minore

importanza saranno le note che l’accompagneranno. Per Rubino… “ la scelta della musica dal vivo rappresenta per il nostro

evento…la ciliegina sulla torta. Il centro storico di Cento è talmente bello che va vissuto ogni sera e, per ogni sera,

abbiamo riservato un intrattenimento….con la novità, Sabato 1 Luglio, del Dj Set COCO LOCO”

