RIVA DEL PO: Coltiva canapa in casa, arrestato

Nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, periodicamente organizzati dal Comando Provinciale di Ferrara, nella giornata di ieri i militari della Stazione di Berra hanno eseguito una perquisizione domiciliare a carico di un trentaduenne del luogo. Nel corso della ricerca i Carabinieri hanno rinvenuto e posto sotto sequestro una pianta di cannabis in vaso, dell’altezza di 55 centimetri, 96 grammi di infiorescenze essiccate, tredici semi di canapa, nonché materiale per la coltivazione ed il confezionamento dello stupefacente. L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza per il reato di produzione di sostanze stupefacenti e, su disposizione della autorità giudiziaria, rimesso in libertà in attesa di essere sottoposto a giudizio.

CODIGORO: Ubriaco, aggredisce i carabinieri. Arrestato

La sera del 4 ottobre, verso le ore 23:30 circa, giungeva sulla linea d’emergenza 112 della Compagnia di Comacchio, una richiesta di soccorso da parte del gestore di un locale, perché un avventore ubriaco, dopo averlo minacciato con un coltello, stava danneggiando gli arredi del bar. Sul posto interveniva una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia con il supporto dei colleghi della Stazione di Mesola. L’ubriaco avventore, un cittadino extracomunitario quarantenne irregolare, al fine di sottrarsi al controllo, si scagliava contro i militari strattonandoli e colpendoli con ripetuti calci. Immobilizzato con non poche difficoltà e dichiarato in stato d’arresto, l’uomo forniva generalità false agli operanti, che riuscivano ad identificarlo compiutamente solo grazie alle impronte digitali. Nella mattinata di oggi, 5 ottobre, il Giudice monocratico del tribunale estense, nel convalidare l’arresto, disponeva a carico del soggetto la custodia cautelare in carcere in attesa del rito direttissimo, che si terrà il 18 ottobre.

