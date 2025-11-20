Riva del Po (FE). Tenta il furto in un’azienda agricola: denunciato 34enne dai Carabinieri.

Lo scorso 17 novembre i Carabinieri della Stazione di Ro Ferrarese hanno denunciato un 34enne residente in altra regione, per il tentato furto in un’azienda agricola del posto.

La vicenda ha inizio il 12 novembre scorso, quando un dipendente di un’azienda agricola di Ro Ferrarese, ha segnalato alla Centrale Operativa di Copparo un uomo che si era introdotto in maniera fraudolenta all’interno dei capannoni. I Carabinieri di Ro si sono messi immediatamente sulle tracce di quell’ignoto soggetto e, in breve tempo, dopo attenti e precisi riscontri (visione delle immagini delle telecamere di sicurezza dell’azienda, comparate con soggetti controllati in zona) hanno portato all’identificazione di un 34enne residente in altra provincia del nord Italia. Per l’uomo è quindi scattata una denuncia alla Procura estense per il reato di tentato furto.

I Carabinieri invitano la cittadinanza a mantenere sempre “alta la guardia” e di segnalare ogni episodio sospetto nell’ottica della c.d. sicurezza partecipata.

