  • Gio. Nov 20th, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

Riva del Po (FE). Tenta il furto in un’azienda agricola: denunciato 34enne dai Carabinieri.

DiComando Carabinieri

Nov 20, 2025
Post letto da: 148

Lo scorso 17 novembre i Carabinieri della Stazione di Ro Ferrarese hanno denunciato un 34enne residente in altra regione, per il tentato furto in un’azienda agricola del posto.

La vicenda ha inizio il 12 novembre scorso, quando un dipendente di un’azienda agricola di Ro Ferrarese, ha segnalato alla Centrale Operativa di Copparo un uomo che si era introdotto in maniera fraudolenta all’interno dei capannoni. I Carabinieri di Ro si sono messi immediatamente sulle tracce di quell’ignoto soggetto e, in breve tempo, dopo attenti e precisi riscontri (visione delle immagini delle telecamere di sicurezza dell’azienda, comparate con soggetti controllati in zona) hanno portato all’identificazione di un 34enne residente in altra provincia del nord Italia. Per l’uomo è quindi scattata una denuncia alla Procura estense per il reato di tentato furto.

I Carabinieri invitano la cittadinanza a mantenere sempre “alta la guardia” e di segnalare ogni episodio sospetto nell’ottica della c.d. sicurezza partecipata.

Comando Carabinieri

Articoli correlati

Cronaca
GdiF FERRARA: VISITA DI COMMIATO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI FERRARA, DR. ANDREA GARAU.
Nov 20, 2025 Guardia di Finanza
Cronaca
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIEper il trasporto scolastico di alunni/e con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado anni 2022-2025
Nov 20, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
Ferrara. Il Procuratore Garau saluta il Comando Provinciale dei Carabinieri.
Nov 19, 2025 Comando Carabinieri

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca