RIVOLUZIONE AGLI SPORTELLI BANCOMAT: Gradualmente sostituiti da sistemi più moderni basati sulla tecnologia NFC

Gli sportelli ATM tradizionali verranno gradualmente sostituiti da sistemi più moderni basati sulla tecnologia NFC (Near Field Communication), la stessa utilizzata per i pagamenti contactless.

In futuro, per prelevare denaro non sarà più necessario inserire fisicamente la carta nell’ATM: basterà avvicinarla al lettore o utilizzare uno smartphone con tecnologia NFC. Dopo aver verificato la propria identità, sarà possibile effettuare tutte le operazioni bancarie come il prelievo, la consultazione del saldo e i trasferimenti, attraverso un’interfaccia touchscreen più intuitiva rispetto ai vecchi tastierini meccanici.

I vantaggi di questo sistema sono molteplici: si riduce il rischio di clonazione delle carte e di frodi come lo skimming e si potranno sfruttare metodi di autenticazione avanzati come il riconoscimento facciale o l’impronta digitale. Per gli utenti, il prelievo sarà più veloce e comodo, eliminando la necessità di portare sempre con sé la carta fisica e riducendo l’usura del chip e della banda magnetica.

I nuovi sportelli richiederanno meno manutenzione e potranno essere installati in più luoghi strategici, aumentando l’accessibilità ai servizi bancari. L’innovazione segna quindi l’inizio di una nuova era per il prelievo di contante, che sarà più sicuro, rapido ed efficiente.

