Ro Ferrarese. Agli arresti domiciliari maltratta i familiari che lo denunciano ai Carabinieri: arrestato pregiudicato 50enne.

Nello scorso fine settimana i carabinieri di Ro Ferrarese hanno arrestato e tradotto in carcere un 50enne pregiudicato orinario dell’Est europeo ma da anni residente nel piccolo comune ferrarese con tutta la famiglia.

Lo stesso era stato condannato a 6 mesi di reclusione dalla Corte d’Appello di Bologna per reati contro il patrimonio e resistenze a pubblico ufficiale. Dopo avere scontato alcuni periodi in carcere, era stato ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare. Nonostante i controlli frequenti da parte dei Carabinieri, per assicurare il rispetto delle prescrizioni che gli erano state imposte, recentemente il 50enne si era reso responsabile di alcune violazioni: in particolare in una circostanza aveva simulato un infortunio domestico per nascondere un incidente stradale avvenuto allorquando lo stesso si era allontanato da casa fuori dagli orari consentiti. Inoltre nelle ultime settimane aveva cominciato a maltrattare i familiari conviventi venendo dagli stessi, esasperati dai suoi continui comportamenti violenti, denunciato all’Arma del posto.

Nel giro di pochi giorni, grazie alle indagini della Stazione Carabinieri di Ro Ferrarese, ieri il Magistrato di Sorveglianza di Bologna ha disposto la revoca della detenzione domiciliare, ordinando il ripristino della carcerazione. I Carabinieri domenica mattina hanno quindi condotto il condannato presso la Casa Circondariale di Ferrara ove continuerà a scontare la propria pena.

