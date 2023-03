Roberto Ghiretti a Cento: “Vivere il futuro dello sport, ora, assieme ai giovani”

Il dirigente e professore di sport management ha presentato, di fronte ad una Sala Zarri piena, le prospettive e le pratiche virtuose per il futuro dello sport

Una Sala Zarri gremita ha accolto il dott. Roberto Ghiretti in una serata dai grandi contenuti e dall’ottima risposta della comunità centese e limitrofa. Nella conferenza dal titolo “Lo sport che cambia: discorrendo di generazione Z, modelli di pratica e politiche sociali”, l’ospite d’eccezione, seduto al tavolo assieme al Presidente della ASD Benedetto 1964, promotore dell’evento, Roberto Spera, al Vicesindaco del Comune di Cento Vito Salatiello e al Presidente del Rotary Club Cento, il Prof. Giorgio Zoli, ha presentato un tema fondamentale, vicino alle società sportive e al loro futuro: il rapporto con i cambiamenti continui della società, con gli sponsor, che investono sul movimento sportivo, e con la Generazione Z, peraltro presente in sala con una folta rappresentanza di atleti della ASD Benedetto 1964. La presentazione ha portato una visione approfondita sul ruolo sempre più rilevante dello sport (strutturato nei club e “destrutturato”, ovvero praticato in autonomia), sulle varie componenti che interagiscono con le realtà sportive, tra cui le istituzioni, e su alcuni progetti virtuosi che hanno infuso valore sociale ed economico. Alcune domande e interventi della platea hanno concluso una conferenza ricca di indicazioni di cui fare tesoro, da provare a mettere in pratica in un futuro che cambia, ma che come dice il titolo dell’ultimo libro del dott. Ghiretti “è già qui”. E’ ora di affrontarlo, coinvolgendo e affezionando sempre più giovani e costruendo le basi per un futuro che possa rendere lo sport una casa vera e inclusiva per tutta la comunità.

