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Cronaca

ROMA: Inaugurata la mostra “Marcello Provenzale da Cento. Un genio del mosaico barocco nella Roma dei Borghese”. Anche il Sindaco Accorsi presente alla kermesse

DiGiuliano Monari

Mar 20, 2026
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“Lunedì ho avuto il piacere e l’onore di essere alla Galleria Borghese di Roma per l’inaugurazione, alla presenza di dozzine di giornalisti di settore, di una mostra che parla profondamente della nostra terra: “Marcello Provenzale da Cento. Un genio del mosaico barocco nella Roma dei Borghese”. Commenta così il viaggio nella Capitale il sindaco Accorsi che racconta: “La nostra città generalmente viene associata esclusivamente al genio del Guercino. Non tutti sanno che Cento ha dato i natali ad altri straordinari talenti artistici che hanno composto la storia dell’arte italiana. Marcello Provenzale, con i suoi mosaici che hanno incantato i Papi, ne è la dimostrazione. La sua meravigliosa vicenda artistica e biografica è un tassello fondamentale del racconto che vogliamo fare della nostra città.

Questo ulteriore traguardo non arriva per caso. È il frutto di una visione precisa e del lavoro costante dell’Assessore alla Cultura Silvia Bidoli che ringrazio per aver saputo costruire, insieme all’ufficio cultura del Comune di Cento, ancora una volta, ponti solidi tra la nostra città e i luoghi simbolo della cultura nazionale.

Se oggi siamo a Roma, è anche perché abbiamo saputo mettere a sistema le energie della nostra comunità: il sostegno dei soggetti privati, delle fondazioni e delle associazioni del territorio. È questa sinergia, spesso silenziosa ma preziosa, che rende Cento una città capace di produrre cultura ad altissimi livelli.

E poi siamo contenti di poter dire che questo legame con la Galleria Borghese porterà dei frutti direttamente nella nostra Cento, più precisamente nella nostra Civica Pinacoteca il Guercino. È ancora presto per poter svelare ogni dettaglio, ma non manca molto.

Continueremo a lavorare con serietà e visione, portando il nome di Cento nei luoghi della grande cultura, perché la nostra comunità merita di essere conosciuta e apprezzata per tutto il valore che esprime.

Siamo orgogliosi delle nostre radici e pronti per le sfide del futuro.”

Giuliano Monari

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