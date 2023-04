‘Rottamazione quater: si avvicina la scadenza del 30 aprile 2023. Come accedere allo sgravio.’

“Nel consiglio Comunale del 26/1/2023 abbiamo votato di non aderire al meccanismo automatico di stralcio parziale di interessi e sanzioni dei crediti del Comune per le cartelle fino a 1.000,00 euro previsto dalla Legge di Bilancio 2023” ricorda l’Assessore al Bilancio Carlotta Gaiani.

“Il Comune con questa scelta ha perseguito una politica attiva virtuosa per la riscossione dei propri crediti attivando ogni leva possibile e per il contrasto all’evasione fiscale, facendo sì però che lo sconto di interessi e sanzioni venga concesso solo a chi si impegna a pagare il proprio debito per il capitale (con molte dilazioni e facilitazioni peraltro), evitando che passasse il principio – ingiusto ed iniquo – che chi non paga è premiato nello stesso modo di chi paga”.

L’altra misura, sempre prevista dalla Legge di bilancio, è quella della definizione agevolata (rottamazione quater) e si attiva invece solo a fronte di un comportamento virtuoso del contribuente. Riguarda le cartelle in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Per poter accedere allo sgravio il contribuente si deve attivare esclusivamente presso l’Agenzia Entrate-Riscossione entro la fine di aprile del 2023, manifestando l’intenzione di pagare la quota capitale dovuta e vedendosi solo così premiato nell’abbuono di interessi e sanzioni. Il contribuente potrà accedere ad una rateizzazione di max 18 rate, la prima e la seconda delle quali pari al 10% delle somme dovute da pagarsi entro il 31/7/2023 ed entro il 30/11/2023. Le ulteriori residue 16 rate potranno essere dilazionate in 4 anni a decorrere dal 2024 (con scadenza al 28/2, 31/5, 31/7 e 30/11 di ogni anno).

In questo modo il contribuente può accedere anche a rateizzazione molto lunga per debiti molto bassi, beneficiando dello sconto di interessi e sanzioni.

E’ possibile richiedere ad Agenzia Entrate Riscossione il prospetto informativo sul quale visionare il debito attuale e gli importi dovuti a titolo di definizione agevolata accedendo on line al sito. Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile far riferimento al contact center di Agenzia Entrate riscossione al numero telefonico 060101.

“Invitiamo a prestare attenzione alla scadenza ormai ravvicinata del 30/4/2023” – prosegue l’Assessore Gaiani – “Ci eravamo impegnati in Consiglio Comunale a dare ampia informazione in questi mesi di questa opportunità attraverso i canali istituzionali.

Per questa ragione, grazie alla fattiva collaborazione tra Ufficio Tributi e Ufficio Comunicazione del Comune, col prezioso contributo dell’Assessore Filippo Taddia che ringrazio, abbiamo avviato una campagna informativa presso i cittadini attraverso i canali social e le locandine affisse negli spazi pubblicitari del Comune”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...