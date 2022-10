Questa mattina verso le 7.30 sulla sp14 a Ruina nei pressi del centro abitato, incidente stradale, frontale tra smart condotta da donna 57 enne e Dacia Duster condotta da ragazzo 24 enne. Entrambi trasferiti presso ospedale Cona, feriti ma non in pericolo di vita. Cause frontale in corso di accertamento da parte nucleo radiomobile carabinieri Copparo.

