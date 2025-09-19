  • Ven. Set 19th, 2025

Cronaca

“Sabato 20 settembre 2025 alle ore 10.00 presso la Biblioteca Civica Patrimonio Studi è previsto un evento per i più piccini, dai 3 ai 7 anni, La notte dei pupazzi in biblioteca!

DiGiuliano Monari

Set 19, 2025
La Notte dei pupazzi detto anche il pigiama party dei pupazzi e animali di peluche nasce nel 2007 in una biblioteca pubblica Pennsylvania; la Stuffed Animals Sleepover si diffonde con rapidità in diverse parti del mondo, in particolare trova terreno fertile in Giappone dove diventa nuigurumi–otomari-kai.
I protagonisti di questa iniziativa di promozione della lettura sono i pupazzi dei lettori della biblioteca, i loro amici del cuore che vengono accompagnati dai bambini e dalle bambine in biblioteca e lasciati nello spazio dedicato ai ‘piccoli’ dove potranno trascorrere una notte speciale.
Ogni bambino e bambina potrà portare il suo peluche, pupazzo, bambolotto preferito o il più coraggioso a trascorrere una magica avventura notturna nella biblioteca presso la Rocca di Cento.
I pupazzi, in compagnia dei bibliotecari e delle bibliotecarie esploreranno gli spazi della biblioteca, giocheranno fra gli scaffali, ma non solo, si divertiranno a leggere e ad ascoltare letture e passare anche momenti di relax nei quali prendere un tè o una tazza di latte.

In occasione del ritiro dei pupazzi, in biblioteca sarà letto l’albo illustrato Una notte in biblioteca e, insieme al pupazzo, verrà consegnato il libro scelto dall’amico pupazzo che i bambini e le bambine potranno prendere a prestito e portare a casa per leggerlo e scoprire la storia che narra.
Contestualmente verranno fatte vedere ai bambini alcune immagini che ritraggono i loro pupazzi e che testimoniano quanto sia stata divertente la notte in biblioteca.

Giuliano Monari

