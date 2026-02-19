SABATO 21 FEBBRAIO: “BARAONDA” IL CARNEVALE DI FERMO OSPITE AL “CARNEVALE D’EUROPA” DI CENTO

MENGONE TORCICOLLI INCONTRA TASI

Sabato 21 febbraio Cento ospita l’incontro tra due maschere che rappresentano due Carnevali Italiani e i loro rispettivi territori. Una delegazione di “Baraonda” il Carnevale della Città di Fermo, sarà ospite al Carnevale d’Europa con i personaggi caratteristici che animano da 37 anni il Carnevale marchigiano, nell’ambito del progetto è previsto l’incontro tra Tasi e il suo omologo, tale Mengone Torcicolli. L’iniziativa, voluta dall’Assessore alla Cultura Silvia Bidoli, prevede due momenti distinti, uno al mattino e l’altro di pomeriggio.

Alle ore 11,00 il gruppo di maschere fermane farà una serie di interventi teatrali in Piazza Guercino e vie del centro di Cento, annunciando lo spettacolo che si terrà nel pomeriggio e improvvisando pezzi di teatro in strada e tra i passanti.

Alle ore 16,00 presso il Teatro “Don Zucchini” avverrà l’incontro tra Mengone Torcicolli e Tasi, a seguire lo spettacolo “RE, REGINE E MARIONETTE, IL CARNEVALE DELLA CITTA’ DI FERMO RACCONTATO ATTRAVERSO I SUOI PERSONAGGI CARATTERISTICI”, un lavoro con attori e marionette a filo che ripercorre trecento anni di storia del Carnevale a Fermo, dai Carnevali del 1700, fino alla riscoperta e riproposizione della maschera di Mengone Torcicolli come “tipo” di Fermo e del fermano. Sarà possibile assistere all’eterna rivalità tra il Carnevale e la Quaresima e vedere all’opera Mengone Torcicolli e la sua giovane e avvenente moglie Lisetta, fonte di gioia e di infinite preoccupazioni.

Un momento importante di interazione tra due Città e i loro Carnevali, entrambi riconosciuti come storici dal MIC-Ministero della Cultura, una giornata di amicizia, di scambio di idee, di teatro e di socialità.

La delegazione di Fermo sarà guidata dall’Assessore alla Cultura Micol Lanzidei, dal direttore artistico di Baraonda, Marco Renzi e vi parteciperanno le maschere tradizionali del Carnevale Fermano: Re Carnevale (Luigi Palloni), la Regina Quaresima (Beatrice Bellabarba), Mengone Torcicolli (Mirco Abbruzzetti), Lisetta (Venusia Morena Zampaloni), la marionetta di Mengone (Gabriele Claretti), la marionetta di Lisetta (Simona Ripari), il cerimoniere (Paolo Rocchi), la fisarmonica di Giuseppe Verdoni ed il violino di Luciana Bastarelli.

