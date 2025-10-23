Sabato 8 novembre tornano i “Cioccolatini della Ricerca” promossi da AIRC.

Il goloso appuntamento si terrà in piazza Guercino dalle 9:00 alle 12:00 e il banchetto sarà organizzato dalla Pro Loco del Gambero di Cento, che da diversi anni ormai collabora con AIRC per la diffusione di queste iniziative.

Un appuntamento importante non solo per il proprio palato ma anche per contribuire alla ricerca: “In Italia – recita la promo dell’iniziativa – oltre 1,7 milioni di persone sono vive a 10 anni dalla diagnosi di cancro.”

In allegato foto di repertorio di una precedente iniziativa in favore dell’AIRC

Mi piace: Mi piace Caricamento...