Sabato 8 novembre tornano i “Cioccolatini della Ricerca” promossi da AIRC.

Ott 23, 2025
Il goloso appuntamento si terrà in piazza Guercino dalle 9:00 alle 12:00 e il banchetto sarà organizzato dalla Pro Loco del Gambero di Cento, che da diversi anni ormai collabora con AIRC per la diffusione di queste iniziative.
Un appuntamento importante non solo per il proprio palato ma anche per contribuire alla ricerca: “In Italia – recita la promo dell’iniziativa – oltre 1,7 milioni di persone sono vive a 10 anni dalla diagnosi di cancro.”

