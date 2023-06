SAGGIO DI FINE ANNO A CROPORENO: La Scuola annulla per maltempo; le mamme non ci stanno e la festa la fanno al Parco di Corporeno

Sono un gruppo di mamme dell’IC4 di Corporeno che hanno contattato la nostra redazione per fare presente che la Dirigenza scolastica ha annullato la festa di fine anno che si sarebbe dovuta tenere mercoledì 7 giugno. Nella mail si legge: “siamo spiacenti comunicare che a causa maltempo – citiamo testualmente la mail dalla Dirigenza inviata ai genitori – la festa di fine anno è annullata”. La mail prosegue : “resta fissato per la sola classe 5°, nei locali della Scuola Primaria di Corporeno, alle ore 17, l’incontro di saluto con i genitori”. Una mail che giunge – precisano le mamme -“a poche ore dalla festa e che ha creato parecchio malumore. La festa – aggiungono le mamme – “la faremo comunque al Parco di Corporeno, perchè non ci pare giusto che i nostri figli, dopo essersi impegnati, non abbiano la possibilità di esibirsi e di festeggiare”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...