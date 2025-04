SALATIELLO: La replica a Guaraldi (fdi) su Consulta di Casumaro

Il Vicesindaco Salatiello dichiara: “Continua il lavoro in smart working di F.lli d’Italia. Infatti, il Consigliere casumarese Guaraldi, forte dei meritati oltre 210 voti di preferenza, soprattutto nella frazione di Casumaro, ha preferito non contribuire alla ricostituzione della consulta, ma attendere l’esito delle autocandidature per fare un bel comunicato a distanza.”https://www.areacentese.com/alessandro-guaraldi-coordinatore-fratelli-ditalia-cento-la-consulta-di-casumaro-si-e-dimessa-per-non-essere-stata-ascoltata/ Link all’articolo di Guaraldi

“Resta sempre aperta la nostra porta per un lavoro di comunità in presenza, come si sta facendo su altri campi, anche in frazione, con la ricostituzione, ad esempio, di un gruppo di splendidi cittadini per riattivare la fiera o la facilitazione di tante altre iniziative.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...