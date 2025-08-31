  • Dom. Ago 31st, 2025

“Saldo dei Saldi”: L’iniziativa sarà presentata in Confcommercio a Ferrara

Ago 31, 2025
Sarà presentata il 2 settembre a mezzogiorno l’iniziativa di vendita promozionale denominata “Saldo dei Saldi” nella sede di Confcommercio a Ferrara (in via Baruffaldi 14/18, al V° piano). All’incontro con la stampa interverranno Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio Ferrara, Giulio Felloni presidente di Federazione Moda Italia, affiancati dal direttore generale dell’Associazione, Davide Urban. A portare il saluto dell’Amministrazione comunale di Ferrara sarà l’assessore al Commercio, Francesco Carità. Presente anche una rappresentanza dei commercianti coinvolti nell’iniziativa promozionale. L’iniziativa si svolgerà poi il 5 e 6 settembre (venerdì e sabato).  

