SAN DONATO MILANESE (MI): Donna ritrovata grazie ai cani molecolari dell’Associazione Nazionale Carabinieri

SAN DONATO MILANESE (MI):-Nella serata di ieri intorno alle 18,00 le unità molecolari del servizio nazionale cinofili dell’Associazione Carabinieri sono state impegnate nella ricerca di D.L. donna di anni 75 con problemi cognitivi. La donna si è allontanata da casa intorno alle ore 16.30 indossando abiti leggeri. Le ricerche coordinate dai Carabinieri della compagnia di San Donato Milanese di concerto con il Comando Vigili del Fuoco di Milano sono state organizzate presso l’abitazione della donna. Le unità cinofile molecolari partite per la ricerca dall’abitazione hanno seguito una traccia per circa un km e mezzo portando materialmente al ritrovamento della donna già in stato d’ipotermia. Soccorsa di VVff è stata trasportata in ambulanza presso l’ospedale locale per accertamenti. Ancora una volta fondamentale l’intervento delle squadre di ricerca dell’Associazione Carabinieri indispensabili per il ritrovamento della donna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...