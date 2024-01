SAN GIOVANNI IN PERSICETO: Delitto di capodanno – Un 54enne ucciso a coltellate dal coinquilino

Un uomo di 54 anni, Andrea Beluzzi, è stato ucciso a coltellate in casa a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Come riporta tgcom24, per il delitto è stato fermato il coinquilino, di 48 anni, che aveva chiamato il 118 facendo scattare poi l’intervento dei carabinieri. I due, a quanto emerso, sono entrambi seguiti dai servizi sociali. L’uomo è indagato per omicidio volontario ed è stato portato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il corpo della vittima, raggiunta da diversi fendenti al petto, è stato trovato vicino al letto. In seguito agli elementi raccolti dai militari, dalla sezione investigazioni scientifiche, e dal medico legale, il pubblico ministero di turno, Flavio Lazzarini, intervenuto sul posto, ha disposto il fermo per il 48enne, cittadino italiano.

