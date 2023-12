San Giovanni in Persiceto: Un sabato in Comune, dedicato a libri, arte e carnevale

Nella mattinata di sabato 16 dicembre, alle ore 10 presso la sala consiliare del Municipio, si terrà la presentazione del libro “Archimede. Sogni e colori. Arte, comunità, scuola”. Alle ore 17, sempre nella Sala consiliare, verrà presentato il volume “Cronache del Carnevale, Feste e Corsi Mascherati a Persiceto 1874-1940” con testi di Pierangelo Pancaldi e Paolo Balbarini, e contestualmente si terrà l’inaugurazione della mostra mostra storica documentale “Cronache del Carnevale”.

Il volume “Archimede. Sogni e colori. Arte, comunità, scuola” illustra il progetto e le attività di arte diffusa in corso da alcuni anni presso l’istituto di Istruzione Superiore “Archimede”. Creatività, bellezza, protagonismo giovanile, inclusione, senso di appartenenza, legame con il territorio, apertura al mondo, comunità, definiscono il senso di questa operazione dove l’Arte è ovunque. Sabato 16 dicembre, alle ore 10 presso la sala consiliare del Municipio, si terrà la presentazione del libro con gli interventi di Lorenzo Pellegatti, sindaco del Comune di San Giovanni in Persiceto e Presidente dell’Unione Terred’acqua, Maura Pagnoni, assessore a scuola e cultura del Comune di San Giovanni in Persiceto, Vincenzo Tinaglia, dirigente scolastico I.I.S. Archimede, Mauro Borsarini, ideatore del progetto editoriale, Giuseppe Ruggeri e Fabiana Goretti, coordinatori delle attività artistiche. Saranno inoltre presenti le studentesse e gli studenti autori delle opere illustrate nel libro. La presentazione è promossa dall’Istituto di Istruzione Superiore “Archimede” col patrocinio del Comune.

Nell’ambito delle celebrazioni della 150esima edizione del Carnevale storico persicetano che si terrà nel prossimo mese di febbraio, sabato 16 dicembre alle ore 17, sempre nella Sala consiliare del Municipio verrà presentato il libro “Cronache del Carnevale, Feste e Corsi Mascherati a Persiceto 1874-1940” con testi di Pierangelo Pancaldi e Paolo Balbarini e contestualmente si terrà l’inaugurazione della mostra storica documentale “Cronache del Carnevale” allestita presso l’androne del primo piano del Municipio. Per l’occasione interverranno gli autori Paolo Balbarini e Pierangelo Pancaldi. Incrociando le fonti degli antichi carnevali persicetani, presenti nell’archivio storico di Persiceto e sui giornali dell’epoca, quelle presenti nella Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna e le pubblicazioni già uscite negli anni passati, Pancaldi e Balbarini hanno riscritto l’intera storia del Carnevale persicetano a partire dal 1874 fino al 1940, anno dell’interruzione dovuta al secondo conflitto mondiale. Nei due volumi della pubblicazione si trovano riferimenti storici che contestualizzano il periodo e documentazione suddivisa anno per anno. L’evento è promosso dall’Associazione Carnevale Persiceto in collaborazione col Comune

Entrambi gli eventi sono aperti alla cittadinanza e a ingresso gratuito.

