La pioggia, la tanto attesa pioggia, è arrivata. Ma con lei, purtroppo, grandine, vento forte e, in alcune zone, una tromba d’aria. Da Bologna (lambita la città, colpita soprattutto la provincia) a San Pietro in Casale dove la bufera ha spazzato via parte delle strutture allestite dalla fattoria degli animali. Oltre una trentina gli interventi dei vigili del fuoco che hanno lavorato da sabato pomeriggio con una lunga coda proseguita fino a ieri. Fonte Il Resto del Carlino

Mi piace: Mi piace Caricamento...