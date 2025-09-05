Sanità e territorio protagonisti alla Fiera di Cento: l’Azienda USL di Ferrara avrà un proprio stand

L’edizione 2025 della Fiera di Cento dedica ampio spazio alla sanità locale, con iniziative volte a far conoscere ai cittadini i servizi disponibili sul territorio e a valorizzare il rapporto di collaborazione tra l’Azienda USL di Ferrara e il Comune di Cento.

Una grande novità dell’edizione 2025 della Fiera di Cento sarà la presenza dell’Azienda USL di Ferrara con un proprio stand, pensato come spazio di incontro diretto con i cittadini. Per tutta la durata della manifestazione, i visitatori potranno dialogare con professionisti della sanità e partecipare a momenti pratici dedicati alla prevenzione e alla promozione della salute.

Nello stand saranno proposte diverse attività, tra cui le manovre di rianimazione cardio polmonare e il corretto utilizzo del defibrillatore, attività informativa sulla corretta gestione della BPCO e del diabete, esecuzione della spirometria, misurazione della glicemia, presentazione delle attività del Centro Antifumo, promozione degli screening oncologici e dei sani stili di vita, attività di sensibilizzazione sulla prevenzione delle infezioni attraverso il lavaggio delle mani, presentazione delle attività dei Comitati Consultivi Misti e molto altro ancora.

Accanto a questa presenza continuativa, domenica 14 settembre, alle ore 18.30 presso l’Area Meeting della Fiera “Cent(R)o del Cuore” in Piazza Guercino, nata dalla collaborazione tra Comune di Cento, CNA e Confartigianato, si terrà un incontro pubblico dedicato alla presentazione dei servizi sanitari presenti a Cento e in tutto il Distretto Ovest. Saranno coinvolti professionisti e dirigenti dell’AUSL Ferrara, che illustreranno l’organizzazione territoriale, le opportunità di presa in carico dei cittadini e i progetti in corso per rendere sempre più vicini e accessibili i servizi sanitari.

L’Assessore alla Sanità Mario Pedaci afferma: “La Fiera di Cento rappresenta un’occasione importante per rafforzare il dialogo tra istituzioni e comunità. La collaborazione con l’AUSL di Ferrara è fondamentale per rendere i servizi sanitari sempre più vicini alle persone e per costruire insieme un percorso di salute condiviso.”

La Direttrice del Distretto Ovest di Ausl Ferrara sottolinea: “La presenza degli operatori sanitari del Distretto Socio-Sanitario Ovest dell’AUSL nella Fiera di Cento rappresenta l’opportunità per loro di avvicinarsi alla popolazione e di uscire dai luoghi dove convenzionalmente ci si aspetta di trovarli. L’idea di poter promuovere alcune attività sanitarie come quelle proposte nello stand, portandole direttamente ai fruitori, è un’occasione importante per stringere ancor di più il legame con la popolazione centese. Ringrazio tutti i professionisti e le professioniste che hanno dato la loro disponibilità ad esserci e spero che questo sia un modo anche divertente per promuovere la nostra sanità”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...