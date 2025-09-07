SANT’AGOSTINO: Vandalizzato il WC della Sagra del Tartufo; i volontari “gesto inqualificabile”

“La Sagra del Tartufo è una manifestazione organizzata da volontari.” Scrivono i volontari nel denunciare l’atto vandalico ad uno dei WC della sagra.

“Ogni anno abbiamo il piacere di ospitare tantissimi visitatori e siamo felici quando si complimentano con noi e anche quando ci danno spunti per migliorarci

Con i proventi della sagra si finanziano attività locali.

Non avremmo MAI pensato di dover affrontare un disastro di questo genere.

Maleducazione, violenza, cattiveria non sono mai stati parte di noi e condanniamo con forza episodi di questo tipo.

Stiamo lavorando per trovare gli autori di questo danno perché non si può passare oltre quando si danneggia un bene comune, peraltro utilizzato anche dagli ospiti con difficoltà motorie.

Chiediamo a tutti coloro che hanno visto o assistito a qualcosa di scriverci in privato

Grazie

Lo staff della Sagra del Tartufo di Sant’Agostino”

