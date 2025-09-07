  • Dom. Set 7th, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

SANT’AGOSTINO: Vandalizzato il WC della Sagra del Tartufo; i volontari “gesto inqualificabile”

DiInternet e dintorni

Set 7, 2025
Post letto da: 27

“La Sagra del Tartufo è una manifestazione organizzata da volontari.” Scrivono i volontari nel denunciare l’atto vandalico ad uno dei WC della sagra.

“Ogni anno abbiamo il piacere di ospitare tantissimi visitatori e siamo felici quando si complimentano con noi e anche quando ci danno spunti per migliorarci

Con i proventi della sagra si finanziano attività locali.

Non avremmo MAI pensato di dover affrontare un disastro di questo genere.

Maleducazione, violenza, cattiveria non sono mai stati parte di noi e condanniamo con forza episodi di questo tipo.

Stiamo lavorando per trovare gli autori di questo danno perché non si può passare oltre quando si danneggia un bene comune,  peraltro utilizzato anche dagli ospiti con difficoltà motorie.

Chiediamo a tutti coloro che hanno visto o assistito a qualcosa di scriverci in privato

Grazie

Lo staff della Sagra del Tartufo di Sant’Agostino”

Internet e dintorni

Articoli correlati

Cronaca
CENTO: Presentato il Gruppo FAI Cento e Alto Ferrarese – il video sul canale YouTube
Set 7, 2025 Giuliano Monari
Cronaca
BEVILACQUA: Spettacolare incidente, sbanda e demolisce la colonna di un palazzo
Set 6, 2025 Giuliano Monari
Cronaca
FERRARA: proclamato lo sciopero del Corpo di Polizia Locale per l’intera giornata del 26 settembre
Set 6, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca