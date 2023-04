Sarà presentato il 20 aprile “La vera storia del partigiano di Borgopianura

Sarà presentato il prossimo 20 aprile ore 18 alla Giocartoleria di Cento, Via Gennari 113, il volume pubblicato dalla Biblioteca di Mattia e scritto da Marco Cevolani dal titolo “La vera storia del partigiano di Borgopianura”.La pubblicazione è stata voluta dalla biblioteca per celebrare il 25 aprile: “Per questa iniziativa ci siamo ispirati – così l’autore – ai volumi editi anni fa dalla Cooperativa Culturale Centoggi che ogni 25 aprile faceva uscire interessanti volumi per i ragazzi delle scuole di Cento. Ci piacerebbe mantere questo appuntamento fisso per i prossimi anni, vista l’importanza e la valenza, oggi più che mai, di questa data”Nel breve romanzo il protagonista è Mattia, che compie un viaggio indietro nel tempo, fino al 1944, per scoprire la verità sulla morta di Giovanni Sanfelice, partigiano, anche lui di Borgopianura, immaginaria cittadina del ferrarese dove si svolgono le avventure scritte dal Cevolani.Il 23 aprile invece si svolgerà, dalle ore 10, presso la pista ciclabile di Cento- Renazzo (nel solo tratto centese) una Biciclettata non competitiva, organizzata dall’Associazione Mattia e i Suoi Amici, in ricordo del socio fondatore Vittorio Cevolani. Ritrovo e partenza ore 10 in Via Sant’Orsano (all’inizio della pista ciclabile), il percorso: Via Sant’Orsano – Via Canapa, andata e ritorno. Per info e partecipazione buan.cento@gmail.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...