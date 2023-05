Sarà presentato il prossimo 27 maggio “Le 11 unghie del diavolo” di Luigi Pruneti

Sarà presentato il prossimo 27 maggio, dalle ore 18:30, all’Avanguardia Art Club di Ferrara (Via Borgo dei Leoni 99, ndr) “Le 11 unghie del diavolo” di Luigi Pruneti, pubblicato all’interno della collana “Il portale” promossa dalla Casa Editrice Freccia D’Oro, a condurre la serata Roberto Tira, già autore di diverse opere per la casa editrice centese; dialogherà con l’autore la giornalista Sabrina Conti, direttrice della medesima collana. Al termine della serata aperitivo offerto dalla struttura che dallo scorso anno ha stretto un nuovo sodalizio culturale con la casa editrice per promuovere iniziative all’interno della bellissima struttura alberghiera posizionata nel centro storico di Ferrara.

Leggendo le pagine de “Le 11 unghie del diavolo”, veniamo catapultati in mondi che parrebbero immaginari; ci scopriamo a sorridere seguendo le avventure esilaranti dei personaggi; ci perdiamo in boschi e vallate, luoghi fantastici usciti da una fiaba, fino a quando, qualcosa ci attanaglia nel profondo: ci riconosciamo marionette appese ad un filo, in balia di un ordito che non possiamo, sappiamo o vogliamo contrastare e dominare; comodamente immersi nei nostri soffici divani, cullati dalle nostre illusorie sicurezze, dimentichi dell’oscurità che è sempre in agguato.

Luigi Pruneti è uno scrittore conosciuto, soprattutto per i suoi numerosi saggi che trattano di storia, simbologia, di esoterismo, di mitologia e di tradizioni popolari, ma si è cimentato anche con la poesia.

