SCAFATI – CENTO 82-87: LA SELLA RIMONTA E CONQUISTA IL PALAMANGANO

Nona giornata di Serie A2: la Sella Cento espugna il PalaMangano superando la Givova Scafati 82-87 al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento a quota 8 punti in classifica, rendendo la sfida ancora più importante in ottica campionato. Coach Di Paolantonio deve fare a meno di Matteo Montano, fermato dalla febbre. Alla palla a due Cento parte con Berdini, Devoe, Conti, Davis e Fall, mentre coach Crotti schiera Mascolo, Walker, Mollura, Iannuzzi e Allen. La Sella parte con il piede giusto: approfittando delle quattro palle perse dei padroni di casa, vola sul 7-12 dopo cinque minuti grazie a rapidi contropiedi. Scafati reagisce e chiude il primo quarto sul 14-18, trascinata da Walker. Nel secondo periodo si mette in luce Moretti, subito incisivo con quattro punti e un prezioso rimbalzo offensivo. Walker continua però a guidare i campani, già a quota sette dopo dodici minuti. Pullazi, preciso dall’arco, firma il massimo vantaggio dei padroni di casa sul 29-24 a cinque minuti dall’intervallo. Da lì in avanti Scafati alza ulteriormente l’intensità: Mascolo e Pullazi colpiscono ancora da fuori, Allen realizza la tripla del +10 (40-30) e la Givova va al riposo lungo avanti 47-36. Al rientro dagli spogliatoi, Berdini e Devoe si caricano la squadra sulle spalle, guidando un parziale di 7-0 che riapre la gara. Iannuzzi e Allen rispondono sotto canestro, ma Cento resta in scia. A tre minuti dalla fine del terzo quarto Walker firma la tripla del nuovo +10 per Scafati, subito replicata però da Davis e Tiberti, che riducono lo svantaggio e riportano entusiasmo tra i biancorossi. Nell’ultimo periodo l’asse Devoe–Tiberti mantiene alto il ritmo offensivo di Cento, ma serve uno sforzo extra in difesa per contenere la coppia Mascolo–Pullazi. Negli ultimi minuti, la Sella trova l’energia decisiva: a due minuti dalla sirena Davis realizza due liberi pesantissimi per l’81-80, e a 45 secondi dal termine Berdini sigla la tripla del +4 che chiude definitivamente i conti. Grande prova di carattere per la Sella Cento, capace di rimontare e conquistare due punti fondamentali su un campo ostico come quello di Scafati. Protagonisti assoluti Berdini, autore di 25 punti, 7 rimbalzi e 4 assist, e Davis, che chiude con 22 punti, 4 rimbalzi e 4 assist.

Nel post partita, coach Di Paolantonio commenta così la prestazione dei suoi: “Abbiamo vinto su un campo difficilissimo contro una grandissima squadra. Questo successo deve darci consapevolezza del buon lavoro che stiamo facendo. Se difendiamo come abbiamo fatto stasera e in attacco condividiamo la palla in questo modo, possiamo raggiungere il nostro obiettivo: la salvezza.”

Prossimo appuntamento sabato sera alle 20:30 contro Ruvo Di Puglia alla Baltur Arena, dove la Sella ha vinto le ultime due partite. L’invito è per tutti i tifosi: serve un palazzetto pieno per l’ultimo capitolo di ‘Tot Insèm’.

TABELLINI

SCAFATI: Pullazzi 22, Mascolo 17, Walker 11, Iannuzzi 8, Allen 7, Chiera 6, Italiano 5, Fresno 4, Caroti 2, Mollura 0;

CENTO: Berdini 25, Davis 22, Tiberti 14, Devoe 12, Conti 6, Fall 4, Moretti 4, Tanfoglio 0, Scarponi 0, Piazzi NE;

