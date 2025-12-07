SCIOPERO ISIT BASSI-BURGATTI: Davide Alagna “Oggi gli studenti hanno dimostrato maturità e unità”

Venerdì mattina gli studenti dell’ISIT Bassi-Burgatti hanno organizzato uno sciopero per portare all’attenzione della scuola una serie di criticità che, da tempo, compromettono il regolare svolgimento delle attività scolastiche. L’iniziativa, promossa dal rappresentante d’istituto Davide Alagna, ha visto la partecipazione di numerosi studenti, uniti dalla volontà di migliorare concretamente le condizioni del proprio ambiente scolastico. Il rappresentante ha presentato un documento che è stato consegnato nel pomeriggio al Vicepresidente della Provincia, Alessandro Guaraldi, in cui sono stati esposti diversi punti ritenuti urgenti: 1. Mancanza del servizio bar e assenza di alternative per la merenda Dall’inizio dell’anno il bar scolastico risulta chiuso, senza che agli studenti sia stata garantita alcuna alternativa minima per l’acquisto di cibo (soltanto le macchinette). 2. Organizzazione dell’intervallo poco funzionale Gli studenti del triennio segnalano un forte disagio di fronte all’attuale gestione dell’intervallo, che viene eseguito alla fine della seconda ora e quindi non risulta una pausa efficace. 3. Bagni impraticabili Questa è una delle criticità più gravi: numerosi bagni risultano sporchi, non funzionanti o privi di condizioni igieniche adeguate. 4. Gite d’istituto incerte o improvvisate Troppe classi non vanno in gita, e scarsa organizzazione delle poche uscite didattiche. 5. Comunicazione interna insufficiente Molti studenti percepiscono una mancanza di ascolto da parte della dirigenza su diverse tematiche che riguardano la vita quotidiana dell’istituto. 6. Temperature basse in alcune aule Quest’anno solo in poche classi la temperatura non raggiunge livelli adatti allo svolgimento delle lezioni, soprattutto grazie agli interventi svolti dalla provincia lo scorso anno. «Oggi gli studenti hanno dimostrato maturità e unità, afferma Davide Alagna, e chiediamo soltanto che la scuola torni a funzionare in modo trasparente, sicuro e rispettoso delle esigenze di tutti». Alagna ha inoltre voluto ringraziare sia gli studenti presenti allo sciopero sia quelli che, pur non potendo partecipare, hanno espresso sostegno e condivisione delle motivazioni. Alcuni studenti non se la sono sentita di partecipare a seguito delle dichiarazioni dure da parte della dirigente in data 3 dicembre, in cui sosteneva che chi avesse partecipato allo sciopero non sarebbe potuto andare in gita. Tali dichiarazioni appaiono lesive dei diritti degli studenti e quindi sono inaccettabili. Ci aspettiamo in futuro non solo maggior ascolto ma anche maggior rispetto.

