SCONFITTA DEL BORGOPIANURA FUTSAL

Non è iniziato nel migliore dei modi il campionato del Borgopianura Futsal, squadra nata dalle pagine scritte dell’autore centese Marco Cevolani e ora iscritta al campionato Opes di Ferrara, nel girone C.Il Borgopianura Calcio (Futsal il nome adottato per l’iscrizione, ndr) è infatti la squadra dell’immaginaria cittadina di Borgopianura, dove sono ambientate le avventure dell’autore centese. La squadra è diventata quindi realtà e ora, nel campionato di calcio a 5, ha iniziato a muovere i primi passi, potendo contare su giocatori di esperienza in questa categoria. Purtroppo la prima partita, disputata lo scorso 24 ottobre ha visto soccombere i ragazzi per 13 a 5 contro il Ristorantino Sidun, uno dei favoriti per la vittoria finale. Primo tempo sostanzialmente equilibrato che si è chiuso con un passivo di 6 a 3, avversari che hanno dilagato nella ripresa. Da sottolineare la prestazione di Zaffoni, autore di 3 goal Prossimo appuntamento il 7 novembre contro il Siever 3.0

Mi piace: Mi piace Caricamento...