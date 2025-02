SCUOLA BOCCE ALLA BOCCIOFILA CENTESE

La “scuola bocce” è stata sempre una delle attività fiore all’occhiello per la Bocciofila Centese e ha conosciuto in due periodi, inizio anni Settanta e inizio anni Novanta il massimo dell’attività, con diversi giovani atleti che hanno saputo imporsi nelle gare del settore giovanile, ad ogni livello: provinciale, regionale e nazionale.

Da una decina di anni l’attività didattica è stata riservata agli alunni delle scuole secondarie del nostro comune, in diverse mattinate, e agli atleti paralimpici (questa la definizione degli atleti diversamente abili anche se attualmente le bocce non sono sport olimpico, ndr).

Dal prossimo 5 febbraio invece riprenderà l’attività didattica vera e propria, aperta a tutti, ogni mercoledì, presso le corsie del bocciodromo comunale di Via Ugo Bassi 100 a Cento, dalle 17:30 fino alle 19, e fino al 29 maggio; gratuitamente per tutti e – vale la pena sottolinearlo – per tutte le età, un modo quindi per approcciarsi ad uno sport che veramente non conosce limiti di età per poter essere praticato.

