Scuola di Artigianato Artistico del Cento Pievese: inaugurato un mosaico dono del Lions Club di Cento

Nella mattinata di mercoledì 4 giugno, presso l’Istituto comprensivo

Ferruccio Lamborghini, alla presenza della dirigenza scolastica, della

delegazione della scuola dell’Artigianato Artistico del Cento Pievese e di una

delegazione del Lions Club è stato inaugurato un mosaico di 144 piastrelle

ceramiche affisso nella parete interna dell’oculo dell’atrio di ingresso della

scuola.

Il mosaico va a completare una serie di 9 mosaici in totale rappresentanti

elementi della storia e della cultura locali, come le delizie estensi, i segni

zodiacali ispirati agli affreschi di Palazzo Schifanoia, la caduta del meteorite a

Renazzo, Maceri della canapa e ambiente palustre, Santuario della Madonnina

della Valle, Casa della Partecipanza Agraria e l’ultimo, quello oggetto

dell’inaugurazione, inerente al paesaggio di Renazzo e i trattori Lamborghini.

Il progetto è stato eseguito grazie ad un service (donazione) da parte del

nostro club alla scuola dell’Artigianato Artistico del Cento Pievese che dopo

aver fatto un concorso con le classi della 2° media e selezionato il disegno più

idoneo al trasferimento su ceramica ha prodotto il mosaico da 1,20 m x 1,20

m per un totale di 144 mattonelle.

Il lavoro di gruppo dei ragazzi e il ritorno alle attività manuali è stato un

grande successo e soprattutto ha convolto a pieno gli studenti nella riscoperta

di arti antiche.

