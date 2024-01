SCUOLA, LIONS E PRONTO SOCCORSO INSIEME PER SALVARE UNA VITA

Si è tenuto stamattina presso il Piccolo Teatro Borselli, all’interno dell’Asilo Giordani di Cento, il primo incontro del progetto Sofia organizzato dal Lions Club di Cento in collaborazione con il Pronto Soccorso dell’ospedale di Cento e l’istituto Comprensivo “Il Guercino”. Il progetto Sofia è un service Lions che ha lo scopo di conoscenze di fornire conoscenze e procedure utili a salvaguardare la vita in attesa del personale di emergenza, insegnando le manovre di disostruzione e le manovre di rianimazione di base, oltre a elementi di primo soccorso e all’utilizzo del defibrillatore. I Lions italiani, prendendo spunto da quanto accaduto realmente a Sofia, una bambina di Faenza che si stava soffocando con un gamberetto e che è stata salvata grazie al pronto intervento della madre con la manovra di disostruzione delle vie aeree, imparata durante un corso organizzato un Lions Club, hanno dato continuità a questa attività che quest’anno viene proposta all’Istituto Comprensivo “Il Guercino” con la partecipazione di personale medico del Pronto Soccorso dell’ospedale di Cento. Le infermiere del pronto soccorso e operatrici del 118, Daria Tassi e Elisa Grassilli hanno spiegato ai ragazzi e alle ragazze, in modo semplice e coinvolgente, come fare la chiamata al 118, come prestare soccorso, come fare il massaggio cardiaco e la manovra dim Heimlich e come soccorrere in caso di convulsioni. L’interesse è stato molto vivo e la mattinata si è conclusa con i ragazzi volontari a provare il massaggio cardiaco. Formare è prevenire e salvare vite.

