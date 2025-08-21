“Scuole che promuovono salute” del Dipartimento di Sanità Pubblica, quando la prevenzione fa scuola

il 12 settembre alla Sala Estense la presentazione del catalogo per l’a.s. 2025/26

Novità la rubrica video per conoscere tutte le attività in classe

Costruiamo salute, a partire dai banchi di scuola. Il dialogo tra il mondo della scuola e quello della sanità si rafforza sul territorio ferrarese grazie al progetto “Scuole che promuovono salute” realizzato dalle Aziende Sanitarie ferraresi nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione per portare la prevenzione all’interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado in provincia di Ferrara.

La presentazione del catalogo con tutte le attività offerte per l’anno scolastico 2025/26 è in programma venerdì 12 settembre alle ore 9.30 presso la Sala Estense, in piazza del Municipio 14 a Ferrara.

L’evento promosso dal Dipartimento di Sanità Pubblica in collaborazione con l’Ufficio Stampa e Comunicazione e UOC Formazione e Processi della Docenza Integrata rappresenta anche quest’anno un’importante occasione di incontro, confronto e rilancio della collaborazione tra scuola, sanità e territorio per la promozione del benessere e per l’implementazione dei fattori protettivi nei contesti educativi.

Durante l’incontro saranno presenti operatori e referenti dei progetti inseriti nel catalogo, che offriranno spunti e approfondimenti su tematiche trasversali e attuali: dalla prevenzione dei comportamenti a rischio alla promozione delle relazioni positive, dall’educazione alla salute mentale al benessere emotivo, con proposte pensate per ogni fascia d’età, dall’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado.

L’incontro è rivolto a dirigenti scolastici, insegnanti, operatori sanitari e a tutto il personale educativo interessato quale occasione per la condivisione di strategie educative con l’obiettivo di promuovere benessere e consapevolezza per una crescita equilibrata e sana in tutte le fasi dell’età evolutiva.

Il catalogo è consultabile e scaricabile online da oggi, giovedì 21 agosto 2025, sul sito aziendale nella sezione “Scuole che promuovono salute”, disponibile al seguente link www.ausl.fe.it/scuole-che-promuovono-salute

La novità di quest’anno è che il catalogo è “sfogliabile” anche in versione video: una nuova video-rubrica per conoscere tutte le attività offerte in classe attraverso una playlist disponibile su Youtube al seguente link https://youtube.com/playlist?list=PLiZHccm0gOupXVg4ta9oswcKPAkXT8IZ6&si=R8ZV37wrHS_20Nix

Uno strumento in più, quindi, per conoscere l’offerta educativa e sanitaria integrata in diverse attività calibrate per fasce d’età e tematiche: laboratori, attività ludico-didattiche, lezioni interattive, percorsi di orientamento, incontri per insegnanti e genitori, spazi di dialogo e simulazioni. Le aree di intervento includono: life skills, prevenzione dei comportamenti a rischio, alimentazione e movimento, affettività e sessualità, promozione della salute e sicurezza nelle comunità scolastiche, fino ai progetti integrati sul benessere psicologico e digitale.

Un progetto importante che ha già destato grande interesse e partecipazione lo scorso anno scolastico, raggiungendo l’adesione di tutte le scuole della provincia estense.

Modalità di partecipazione all’evento di presentazione del 12 settembre:

Per il personale scolastico: inviare una mail all’indirizzo scuolasalute@ausl.fe.it

Per il personale sanitario: iscrizione tramite portale GRU – codice corso 8210

Accesso libero il giorno dell’evento fino a esaurimento dei posti disponibili

Mi piace: Mi piace Caricamento...