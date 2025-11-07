Seconda edizione di LIBRI DIRITTI. Rassegna di eventi sui libri come strumenti di formazione alla cultura della legalità e della protezione dei diritti umani.

Rassegna di eventi sui libri come strumenti di formazione alla cultura della legalità e della protezione dei diritti umani

Il Comune di Cento, in collaborazione con diverse associazioni e organizzazioni no profit del territorio, dà il via alla seconda edizione di LIBRI DIRITTI, un progetto che si pone come obiettivo la valorizzazione dei libri e delle biblioteche come strumenti vivi di crescita e di consapevolezza, fondamentali per la formazione alla cittadinanza attiva, alla cultura della legalità e al rispetto dei diritti umani.

Tra novembre e dicembre 2025 è previsto un ricco calendario di appuntamenti, che poi riprenderà a gennaio 2026: conferenze, mostre, presentazioni di libri, momenti dedicati a insegnanti, educatori, famiglie e a tutta la comunità.

La rassegna è così articolata:

– Giovedì 13 novembre alle ore 17, presso la Biblioteca Ileana Ardizzoni di Casumaro, la dott.ssa Luisa Garofani, medico psichiatra già direttrice del SERD di Ferrara, guiderà l’incontro interattivo “La bussola dei valori, educare alla legge che ci fa umani”: il senso e l’utilità della legge e delle regole, per la prevenzione dei comportamenti disregolati e aggressivi. Saranno forniti spunti bibliografici per approfondire l’argomento.

– Mercoledì 26 novembre alle 16.30, in Sala Zarri a Cento, il giurista Sergio Merendino guiderà un incontro sul tema “Diritto alla partecipazione attiva”, un confronto a partire da principi e valori contenuti nella Costituzione Italiana.

– Mercoledì 3 dicembre alle 18, presso la Gipsoteca Vitali di Cento, Alessandro Chiarelli presenterà il suo libro “Nessuno escluso”, che illustra il pensiero e l’attività degli operatori di Liberation Prison Project nell’ambiente del carcere, attraverso tecniche di mindfulness, per riflettere sulle proprie azioni, sviluppare empatia e costruire relazioni positive con gli altri e con se stessi.

– Lunedì 15 dicembre alle ore 21, in Sala Zarri a Cento Riccardo Noury, portavoce della Sezione Italiana di Amnesty International, presenterà il “Rapporto Annuale 2024-25 di Amnesty International” e dialogherà col pubblico sulla situazione dei diritti umani nel mondo oggi.

L’obiettivo della rassegna è offrire una varietà di occasioni per riscoprire il potere della lettura come chiave per comprendere il mondo, coltivare la legalità e promuovere il rispetto dei diritti umani; leggere non è solo un atto individuale, ma un gesto collettivo che stimola il pensiero critico, abbatte i muri e apre nuove strade di convivenza civile.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero.

