Sella Cento, arriva la seconda sconfitta in amichevole: UNA Hotels Reggio Emilia 92–70 Sella Cento

Una risoluta Benedetto XIV Cento si arrende, sul parquet di Castelnovo Monti, nell’appennino reggiano, alla Una Hotels Reggio Emilia, con assenze importanti nel reparto lunghi come quelle di Davis e Fall.

Quintetto: Berdini, Devoe, Conti, Moretti, Tiberti

In un quadro ricco di assenze, per la truppa guidata da Di Paolantonio pensare di contendere alla Pallacanestro Reggiana il terzo trofeo “Sport Valley” (in ossequio all’iniziativa sportiva della Regione, rappresentata in loco dal coordinatore delle politiche sportive della stessa, Gian Maria Manghi) diventa molto complicato, la gara quindi serve a Moretti e compagni soprattutto per proseguire nel percorso di avvicinamento al campionato e di ulteriore definizione delle alchimie progettate dal tecnico abruzzese. In avvio si distinguono Moretti e Tanfoglio, che rispondono a tono ai colpi offensivi di Reggio Emilia: i padroni di casa mostrano intensità adeguata a far divertire i propri tifosi e mantengono costantemente l’iniziativa chiudendo a +9 il parziale. Nel secondo periodo Devoe alza l’asticella dell’impegno e tiene i suoi in linea di galleggiamento, ma il trend della contesa non muta. Quando poi, a inizio terza frazione, anche Devoe deve dare forfait per un problema alla caviglia, sale però in cattedra Berdini, che con un paio di triple consecutive e due liberi convertiti a paniere, riavvicina i suoi sino al -5, 54-49. L’Una Hotels deve quindi alzare di nuovo l’asticella, specialmente nella metà campo difensiva, per riprendersi un adeguato margine. Agli ultimi 10’ si arriva così con i padroni di casa al massimo vantaggio: 71-53. Nell’ultimo periodo Cento approfitta di qualche disattenzione difensiva degli avversari per piazzare qualche bella iniziativa e un paio di ottime giocate, ma i reggiani mantengono la loro ottima costanza offensiva chiudendo poi definitivamente il match.

Al termine della gara, queste le dichiarazioni del General Manager renato Nicolai: “Un passo avanti nella nostra preparazione. Partita intensa e fisica, buone indicazioni da parte dei nostri giovani ma tanto lavoro da fare per essere pronti il 21 per la prima di campionato”

Parziali: 27-18, 18-18, 26-17, 21-17

Benedetto XIV Cento: Montano 8, Scarponi 3, Tanfoglio 5, Piazzi, Conti 6, Berdini 13, Devoe III 8, Moretti 16, Guerrieri 4, Tiberti 4, Arletti 3.

All: Di Paolantonio

Mi piace: Mi piace Caricamento...