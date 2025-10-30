SELLA CENTO – FERRARONI JUVI CREMONA 94 – 74: UN SUPER DEVOE GUIDA CENTO – video sul canale YouTube

Il match valido per l’ottavo turno di campionato inizia come previsto: Cremona aggressiva in difesa e concreta in attacco, per la Benedetto ci pensa Devoe a tenere a galla i suoi segnando i primi 7 punti dei biancorossi. Scoccata la metà del primo quarto la Sella Cento si accende: prima la tripla di Montano, poi i canestri di Tiberti e ancora Devoe portano la Benedetto a chiudere il primo parziale avanti 19-11.

Cremona non ci sta e tenta la rimonta ma i padroni di casa tengono botta grazie ad un’ottima circolazione di palla offensiva e una difesa solida che concede poco agli ospiti e permette di trovare punti importanti in contropiede come i due trovati da Montano, ben servito da Berdini, che valgono il massimo vantaggio: 42-29. Sul finale di parziale Cremona realizza 5 punti che, tuttavia, non incidono sul miglior primo tempo della stagione della Benedetto che va negli spogliatoi sul 45-34.

Nella ripresa Cremona parte fortissimo: Cento ci mette 3 minuti prima di trovare delle risposte ma ripreso il via, la Benedetto non si ferma più. Attacco e difesa vedono tutti e cinque gli uomini in campo ben coinvolti, le soluzioni offensive sono molteplici, la palla gira veloce e le volte in cui Cremona sembra resistere ci pensa Stacy Davis, con degli 1v1 incontenibili, a trovare il fondo della retina della Baltur arena.

Dopo 30 minuti di gioco il tabellone segna 65-56.

Nell’ultimo periodo le seconde linee delle Benedetto, Tanfoglio su tutti, respingono il primo tentativo di rimonta di Cremona: il margine rimane in doppia cifra e con il passare dei minuti aumenta: la Sella chiude a +20 e vince per 94-74 grazie alla miglior prestazione stagionale su entrambi i lati del campo.

Ora la classifica dice 4 vinte e 4 perse ma la testa è già alla prossima partita contro Scafati prevista per domenica 2 novembre.

