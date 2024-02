La Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato che, per esigenze televisive, la partita di domenica 10 marzo tra la Sella Cento e la Moncada Energy Agrigento è stata anticipata a venerdì 8 marzo, con palla a due alle ore 20:45.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro sul digitale terrestre su RaiSport HD (canale 58) e in streaming su Rai Play; sarà poi disponibile on-demand su Rai Play e, per gli abbonati, su LNP Pass dalle ore 12:00 di sabato 9 marzo.

