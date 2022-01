SEMAFORO E INCROCIO DI VIA UGO BASSI-IV NOVEMBRE: “le soluzioni arriveranno”, promette il Sindaco Accorsi

“Alcune settimane fa, ascoltando diverse segnalazioni della cittadinanza, abbiamo preso l’impegno di studiare possibili soluzioni per il grande traffico che si genera nell’incrocio tra via Ugo Bassi e via IV Novembre. Ecco un aggiornamento. Come promesso è stato immediatamente corretto un errore del semaforo che, per un guasto, attivava la fermata dei pedoni anche senza prenotazione e questo intervento ha fatto guadagnare alcuni secondi di verde.

Successivamente abbiamo avviato il monitoraggio dei flussi di traffico che ci permetterà di conoscere con precisione quale sia la situazione, monitoraggio che sta continuando con la ripresa delle scuole e dell’attività lavorativa. È già stato elaborato un ciclo semaforico con tempi diversi che verrà ottimizzato grazie ai dati rilevati in queste settimane e sarà implementato in una nuova centralina. Nelle prossime settimane verrà infatti sostituita la vecchia centralina con una di ultima generazione che darà la possibilità di cambiare i cicli con maggiore flessibilità consentendo al semaforo, in alcuni casi, di autoregolarsi in maniera intelligente sulla base della presenza di veicoli.

Testeremo tutte queste soluzioni e, qualora non si rivelassero sufficienti, valuteremo di modificare la viabilità nell’ultimo tratto aprendo lo “svincolo” di via Breveglieri.

Non sempre è possibile risolvere in fretta problemi complessi, il traffico è spesso tra questi. Ringrazio la Polizia Locale CENTO e i tecnici dei Lavori pubblici con i quali ci stiamo impegnando per trovare la soluzione migliore nel minor tempo possibile”.

