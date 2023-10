SERIZI ANTIDROGA DEI CARABINIERI: DUE ARRESTI A FERRARA E GORO

Ferrara. Cede due dosi di cocaina ad un acquirente: arrestato trentaquatrenne.

Sono le ore 15.30 circa del 16 ottobre u.s. quando, una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ferrara, impegnata in un servizio finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, mentre transita sul retro di un centro commerciale di Porta Catena nel capoluogo estense, nota un uomo vestito con una vistosa maglietta arancione aggirarsi con fare sospetto. L’uomo infatti sta aspettando irrequieto l’arrivo di qualcuno che sta tardando all’appuntamento. Da lì a poco, i militari notano in lontananza un uomo di origine africana avvicinarsi a bordo di un monopattino. Raggiunto il piazzale, il giovane estrae due palline dalla bocca e le passa all’uomo in attesa che, a sua volta, ceda in compenso una banconota da 50 euro. I militari decidono quindi di qualificarsi ed intervenire bloccando i due soggetti. Nella disponibilità dell’acquirente sono state quindi trovate due dosi di cocaina per un peso complessivo di 1,26 grammi che sono state immediatamente sottoposte a sequestro, mentre un trentaquattrenne di origine straniera è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella mattinata del 18 ottobre, presso il Tribunale di Ferrara, l’arresto è stato convalidato e il trentacinquenne è stato rimesso in libertà con obbligo di presentazione quotidiana ai Carabinieri in attesa dell’udienza del processo che sarà celebrata il 14 novembre p.v..

GORO: Controllato a bordo della sua auto e trovato con 17 dosi di cocaina e 400 euro in contanti: arrestato un ventiseienne.

Nel pomeriggio del 18 ottobre i Carabinieri della Stazione di Goro hanno arrestato in flagranza di reato un ventiseienne straniero poiché trovato in possesso di diciassette dosi di cocaina pronte per lo spaccio ed oltre quattrocento euro in contanti.

Il ragazzo era stato notato dalla pattuglia della Stazione Carabinieri del posto in quanto si aggirava per le vie cittadine a bordo della sua auto. I militari, insospettiti dal suo atteggiamento e non avendolo mai visto prima nella ristretta realtà di Goro, hanno quindi deciso di procedere ad un controllo più approfondito. Durante la perquisizione, in un vano sotto lo sterzo dell’auto, occultate in un calzino, hanno rinvenuto le dosi di droga mentre nel bracciolo del cambio la somma di denaro.

Il giovane, attualmente disoccupato e senza fissa dimora, è stato quindi tratto in arresto e condotto presso le camere di sicurezza della Stazione di Ferrara come disposto della Procura di Ferrara. Nella giornata del 19 ottobre, dopo la convalida dell’arresto, si è svolto il processo per direttissima davanti al Tribunale di Ferrara che si concluso con la condanna ad un anno di reclusione

