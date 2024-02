SESTRI LEVANTE (GE): Il 9 e il 10 marzo c’è il Levante Drone Festival

In un mondo che cambia sempre più velocemente abbiamo deciso di creare un evento di aggregazione “vecchio stile” dedicato alle nuove tecnologie.

Il Levante Drone Festival è uno spazio che permette di vedere il futuro il tempo reale, senza per questo perdere di vista il tempo e lo spazio dedicati al dialogo e all’aggregazione:

potrete passeggiare tra gli stand, esplorando le ultime novità in fatto di droni, fotografia e videoriprese, gettare un occhio ai visori e provare a immergervi in una realtà nuova, dialogare con espositori, fotografi e videomaker, assistere a masterclass in cui sarete faccia a faccia con professionisti nel settore, ma non si parlerà solo di tecnologia;

potrete concedervi delle pause girovagando tra gli stand dedicati a cibo e bevande o, perché no, ascoltare della buona musica su una terrazza vista mare.

Abbiamo scelto come “cuore” del festival la voliera, dove si possono ammirare le prove dei droni in volo all’aperto, in un ambiente ampio e rilassato, con spazi dedicati al dialogo tra gli esperti e i curiosi di questa tecnologia, questo spazio farà da tramite tra l’area expo e quella dedicata allo svago, come in un ideale connubio tra presente e futuro.

Infine, anche se sappiamo bene che non c’è niente di più globale delle nuove tecnologie, abbiamo deciso di lasciare spazio anche alle proposte del territorio, si tratta pur sempre di un festival nato e cresciuto in Liguria, motivo per cui troverete un’ampia galleria di foto e video della zona, ma anche assaggi di cibi e bevande locali (ma non temete, non ci sarà solo la cucina ligure tra le proposte!).

