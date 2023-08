Sette giovani centesi arrivati in Lituania per il progetto Power of Democracy

Il Comune di Cento è partner del progetto europeo “Power of Democracy” che prevede la partecipazione di 40 giovani provenienti da 5 paesi: Lituania, Germania, Spagna, Italia e Romania in uno scambio giovanile di 10 giorni a Kaunas, Lituania. L’Italia è rappresentata da sette giovani centesi tra i 16 e i 24 anni: Lorenzo Armone, Francesco Diozzi, Erica Falzoni, Lorenzo Fava, Gaetano Salone e Maria Zara, studenti delle scuole superiori e universitari, attivi in associazioni culturali e di volontariato del territorio. Partiti il 23 agosto e accompagnati da Alessia Bergamini del servizio Biblioteca del Comune, rimarranno in Lituania fino al 2 settembre. I partecipanti al progetto approfondiranno il tema della democrazia, si confronteranno con i coetanei europei per aumentare la consapevolezza della partecipazione attiva alla vita democratica e incoraggiare l’impegno delle giovani generazioni nei processi civici e sociali. Il progetto si basa sul metodo dell’educazione non formale, quindi acquisiranno familiarità con questo argomento sia a livello teorico che attraverso attività pratiche e informali come team building, discussioni, presentazioni di ricerche, workshop, visite di studio, vari dibattiti e riflessioni.



Dopo la bellissima esperienza, a inizio agosto in Lettonia, di sette giovani che sono stati coinvolti nel progetto ambientale “The Cycle of Change”, la sinergia tra l’Informagiovani e l’Ufficio Politiche Europee ha permesso ad altri sette ragazzi e ragazze, di partecipare gratuitamente a un’esperienza internazionale su tematiche dal forte valore sociale.

