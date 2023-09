Settembre Centese si parte! domani sera, sabato 2 settembre, presso il Red Special

Prende il via domani sera, sabato 2 settembre, la storica rassegna del SETTEMBRE CENTESE (52° edizione) organizzata dalla Proloco di Cento presso il Red Special in via XXV Aprile 9 (a fianco della Pandurera). L’evento si farà in un luogo privato, in quanto il Comune ha negato alla Proloco l’uso del suolo pubblico e il patrocinio per lo storico evento, amato e atteso dai cittadini centesi. Il programma della serata prevede alle 21 la presentazione della collana poetica “I Poeti di via Margutta” con letture a cura della Professoressa Anna Tassinari (dirigente IC1 Cento) e Alessia Rovigatti, mentre alle 22,00 appuntamento con la risata insieme al noto comico bolognese DUILIO PIZZOCCHI, creatore del Costipanzo Show e da sempre affezionato protagonista del Settembre Centese. Sarà possibile cenare con i gnocchini e le patate fritte a cura dei volontari della Proloco, nel giardino davanti alla struttura. L’ingresso alla serata è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. La rassegna proseguirà fino a martedì 5 settembre.

