SETTEMBRE DI CENTO 2025: Stasera al Parco dei Frati della Rocca, Dance Evolution e Alessandro Politi

SETTEMBRE DI CENTO 2025
La Pro Loco Cento vi invita ad un evento speciale che unisce tradizione e memoria nel magico Parco dei Frati della Rocca!
GRANDE MAGO! Alessandro Politi…
Giovedì 28 Agosto ritorna finalmente a Cento, sul palco del “Settembre” una incona della comicità targata Zelig Circus. Novanta minuti di risate garantite fra improbabili giochi di prestigio e battute. Un mago cialtrone cercherà in tutti i modi di coinvolgere il pubblico nei suoi esperimenti… non sempre riuscitissimi ma, sempre divertentissimi per grandi e piccini.
Parco dei Frati della Rocca, Cento
Organizzazione: A.T. Proloco Cento
In concomitanza con la Festa del Perdono di Assisi e la Festa della Madonna della Rocca