SETTEMBRE DI CENTO 2025: Stasera al Parco dei Frati della Rocca, Dance Evolution e Alessandro Politi

DiGiuliano Monari

Ago 28, 2025
🎭✨ SETTEMBRE DI CENTO 2025 ✨🎭

La Pro Loco Cento vi invita ad un evento speciale che unisce tradizione e memoria nel magico Parco dei Frati della Rocca!

🎩 GRANDE MAGO! Alessandro Politi…

📅 Giovedì 28 Agosto ritorna finalmente a Cento, sul palco del “Settembre” una incona della comicità targata Zelig Circus. Novanta minuti di risate garantite fra improbabili giochi di prestigio e battute. Un mago cialtrone cercherà in tutti i modi di coinvolgere il pubblico nei suoi esperimenti… non sempre riuscitissimi ma, sempre divertentissimi per grandi e piccini.

📍 Parco dei Frati della Rocca, Cento

🎟️ Organizzazione: A.T. Proloco Cento

🎪 In concomitanza con la Festa del Perdono di Assisi e la Festa della Madonna della Rocca

Giuliano Monari

