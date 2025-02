Settima edizione del Torneo Minibasket “Cento Carnevale d’Europa”

Il tradizionale Torneo di Carnevale, organizzato dalla ASD Benedetto 1964 e patrocinato dal Cento Carnevale d’Europa, torna con la sua settima edizione, pronta a regalare due giorni di divertimento, sport e magia. L’evento si terrà il 22 e 23 febbraio a Cento, nelle sedi della palestra Giovannina e dell’ISIT, e sarà dedicato ad 8 squadre della categoria Aquilotti Small (annata 2015, ammessi 2016), un’occasione speciale per i giovani atleti di mettere in campo la loro passione per il basket e di ampliare il proprio bagaglio di esperienza con 4 partite da vivere tutte d’un fiato. Il torneo coinvolgerà la squadra padrona di casa, Benedetto 1964, assieme ad altre 7 realtà regionali e nazionali: Basket Trieste, CMB Coselli Trieste, International Imola, Pontevecchio Bologna, F. Francia Zola Predosa, Jolly Reggio Emilia e Diablos S. Agata.

Il torneo rappresenta un momento unico di incontro e sfida tra squadre provenienti da tutta Italia, unendo il piacere del gioco alla celebrazione dei valori universali del Carnevale: condivisione, entusiasmo e spirito di comunità. Con tante partite in programma, la manifestazione promette di offrire ai partecipanti un’esperienza indimenticabile, immersi in un’atmosfera magica e coinvolgente in cui i piccoli ragazzi saranno i protagonisti accompagnati dalle famiglie, primi sostenitori dei propri beniamini. L’edizione dello scorso anno – la prima dopo un lungo stop per covid – ha visto il trionfo della squadra Benedetto 1964 Cento, che si è aggiudicata il titolo nelle categorie Aquilotti (in finale contro Anzola) ed Esordienti Femminile (vittoriose nel triangolare con Medolla e Virtus Imola). Quest’anno, l’attesa è alta per scoprire chi salirà sul podio e vivrà l’onore di essere premiato direttamente durante il Carnevale, riportando così in auge una tradizione che celebra lo stretto legame tra Benedetto 1964 e Carnevale.

