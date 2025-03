SETTIMANA DECISIVA PER LA CENTESE: COPPA ITALIA E GIORNATA BIANCOAZZURRA

Settimana cruciale per la Centese Calcio, attesa da due appuntamenti di rilievo: i quarti di finale di Coppa Italia e la tradizionale Giornata Biancoazzurra. Due eventi che coinvolgeranno squadra e tifoseria, con obiettivi ambiziosi sia sul piano sportivo che su quello aggregativo.

QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA – MERCOLEDÌ 5 MARZO

Mercoledì 5 marzo la Centese sarà impegnata nei quarti di finale di Coppa Italia. A causa dell’indisponibilità dell’illuminazione al G&G Stadium, la partita si disputerà a San Matteo della Decima. Si tratta di una gara a eliminazione diretta: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà direttamente ai calci di rigore.

La squadra scenderà in campo con l’obiettivo di conquistare un posto in semifinale, mentre il supporto del pubblico potrà giocare un ruolo determinante per il raggiungimento del traguardo.

GIORNATA BIANCOAZZURRA – SABATO 8 MARZO

Sabato 8 marzo il G&G Stadium ospiterà la Giornata Biancoazzurra, evento che ogni anno celebra il legame tra la società e la comunità di Cento.

Il programma della giornata prevede:

Sfilata del settore giovanile : i 400 bambini iscritti al vivaio della Centese saranno protagonisti di un momento simbolico, a testimonianza del lavoro svolto dal club nel settore giovanile.

: i 400 bambini iscritti al vivaio della Centese saranno protagonisti di un momento simbolico, a testimonianza del lavoro svolto dal club nel settore giovanile. Coreografia carnevalesca : iniziativa dedicata alla tradizione del Carnevale di Cento, che rinsalda il legame tra sport e territorio.

: iniziativa dedicata alla tradizione del Carnevale di Cento, che rinsalda il legame tra sport e territorio. Incontro con la Valsanterno: sfida chiave in ottica playoff, con la Centese chiamata a ottenere un risultato positivo per proseguire il cammino in campionato.

Due impegni ravvicinati e di grande rilevanza per la formazione biancoazzurra, attesa da una settimana che potrebbe incidere in maniera significativa sulla stagione in corso.

