In occasione della settimana nazionale della dislessia ( 2-8 ottobre 2023), l’Istituto Comprensivo “Il Guercino” di Cento ha ospitato l’incontro “LEGGEre libera TUTTI”, organizzato dall’associazione Italiana Dislessia, con l’aiuto dei genitori. L’evento, patrocinato anche dal Comune di Cento presente con l’Assessora alle Politiche Sovciali, Dalila Delogu, ha visto la presenza della Presidente dell’Associazione Manuela Caracci, di G. Cutera, M. Bissoni e C. Crespi. Il taglio della serata è stato molto apprezzato dai docenti e dai genitori presenti: come ha evidenziato la dirigente Tassinari, negli incontri sulla dislessia e i diversi disturbi specifici di apprendimento, si “ripassano” norme e metodologie che accompagnano gli studenti senza mai sapere poi come vada a finire.

Questo incontro è stata l’occasione per conoscere il “dopo”. I tre relatori, oggi affermati professionisti, hanno raccontato la loro esperienza di bambini prima, adolescenti poi alle prese con difficoltà di studio non sempre chiare. I loro racconti, sereni e in certi momenti anche ironici, hanno disteso il clima dei numerosi presenti, sia genitori, rinforzando la consapevolezza che le diagnosi di disturbi specifici di apprendimento non sono malattie e che, con le giuste strategie, i livelli degli apprendimenti non sono ostacolati , sia gli insegnanti, che hanno potuto vedere in persona il risultato degli sforzi e del “fare la differenza” quando si è “empatici”.

L’obiettivo dell’incontro di sensibilizzare sul tema dei DSA ascoltando storie è stato pienamente raggiunto.

