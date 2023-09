Sfida di Serie A per la Sella Cento: amichevole con la Unahotels Reggio Emilia

Amichevole di lusso per la Sella Cento che incontra a Castelnovo ne’ Monti la Unahotels Reggio Emilia, squadra di serie A. Quintetto di partenza biancorosso formato da: Palumbo, Sabin, Toscano Archie, Benvenuti.

La Reggiana si schiera con: Weber, Galloway, Vitali, Hervey, Atkins.

Palla a due vinta da Reggio che segna il primo canestro in contropiede con il neoacquisto Galloway, risponde subito Sabin con un’ottima tripla dal palleggio dopo il pick and roll. Molto aggressiva la squadra di casa che allunga con due transizioni offensive prima con Weber e poi con Atkins. La Sella non si fa intimidire in attacco e mette un’altra tripla con Archie, il possesso successivo Benvenuti corregge il tiro di Toscano con una gran schiacciata; la partita si dimostra subito ad alto punteggio e procede a ritmi elevati. Galloway, ex New York Knicks, fa sentire la differenza di categoria e ruba due palloni depositandoli con facilità a canestro, nell’azione successiva segna da tre dal piazzato. Sul finire del quarto l’ex Mussini si libera sul lato sinistro e segna da tre da distanza siderale; finisce 29 a 23 la prima frazione di gioco.

Secondo quarto che si apre ad alta intensità, due le triple della squadra di casa, prima con Smith e poi, uscendo dai blocchi con Hervey. La Benedetto ci tiene a fare bella figura visto il prestigio del match e tenta di rimanere vicina nel punteggio grazie al fly-by di Palumbo: prima fa saltare l’uomo con una finta e segna un long two, successivamente in transizione segna da tre. Malgrado la differenza di serie la squadra di Mecacci è lodevole e combatte su tutti i palloni, in particolare con capitan Toscano. La squadra di Priftis sembra in ottima forma offensiva, Smith è caldo da tre, Atkins lavora bene in post basso e segna con il semi-gancio. Sul finire di quarto la Pallacanestro Reggiana prende in mano la partita e dopo due giri in lunetta segna la tripla allo scadere con Smith.







Secondo tempo che si apre con grande fisicità da parte di entrambi i quintetti, in particolare quello reggiano che allunga grazie al solito Smith, alla tecnica di Atkins e alla classe di Grant. Prima vera situazione di difficoltà da parte della Sella che non riesce ad incidere in attacco e soffre la fisicità delle ali reggiane in difesa; nonostante ciò, lo spirito dei biancorossi è quello giusto, danno tutto in ogni possesso. Sale in cattedra Sabin che si carica la squadra sulle spalle: prima segna una tripla e poi fornisce l’assist per Benvenuti che subisce fallo e finalizza i due liberi. Altro squillo in attacco da parte della Unahotels con una penetrazione di potenza di Weber che si libera di Mussini e va a concludere a canestro subendo il fallo di Toscano; nell’azione successiva serve un assist sotto le gambe per il canestro di Faye. Reggio continua a segnare in attacco, soprattutto con il tiro dalla lunga distanza, questa volta da parte di Vitali; la partita sembra indirizzata: 75 a 48 per la Unahotels Reggio Emilia a fine terzo quarto

Ultima frazione di gioco che ha poco da dire ai fini del risultato ma molto importante in ottica precampionato, soprattutto per mettere minuti nelle gambe e migliorare la connessione fra i giocatori. I casalinghi danno spazio a Chillo che segna da tre punti, risponde la classe di Archie e Benvenuti che oggi si sono dimostrati in un buon stato di forma. Non si ferma la squadra di casa, arrivano due triple consecutive da parte di Vitali e Galloway. La partita si conclude con il punteggio di 100-64 per la Unahotels; da parte della Benedetto un’amichevole fondamentale per mettere benzina nelle gambe e saggiare la differenza di categoria.

